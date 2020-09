WWE: रोमन रेंस बने चैंपियन, द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को जमकर पीटा, टूट गया रिंग

WWE के सबसे बड़े रेसलर और सुपरस्टार रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया है. द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर वो WWE के नए यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं. रोमन रेंस के लिए यह मौका दो साल बाद आया है जब उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है. इससे पहले साल 2018 में उन्होंने यह टाइटल जीता था.

WWE के इस पेबैक मैच में रोमन रेंस का खतरनाक रूप देखने को मिला. इस 'नो होल्ड्स बार्ड ट्रिपल थ्रेट' मैच में रोमन की एंट्री थोड़ी देर से हुई. लेकिन इस मैच में दर्शकों के लिए रोमांच का पूरा बंदोबस्त किया गया था. मैच की स्टोरी लाइन जबरदस्त थी.

यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुए इस मैच में रोमन रेंस ने द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ एंट्री नहीं की. बल्कि द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले रिंग में पहुंचे और धमाल शुरू किया. इस दौरान द फीन्ड के चेहरे पर काफी गुस्सा था. वो लगातार अटैक कर रहे थे. मैच के दौरान एक समय ऐसा आया जब फीन्ड ने स्ट्रोमैन को जबदस्त सुपरलैक्स दिया. उनकी इस पटकी के साथ ही WWE का रिंग भी धाराशायी हो गया.

WWE Payback मैच के दौरान टूटे रिंग को देख दर्शकों में जोश भर गया. इसके बाद पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस की एंट्री हुई. उन्होंने आते ही मौके का फायदा उठाना चाहा और दोनों को पिन करने की कोशिश की लेकिन द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन में से किसी ने भी हार नहीं मानी. लेकिन रोमन तो कुछ और ही सोचकर आए थे. उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन की जमकर पिटाई की.

