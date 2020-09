भारतीय फैन्स को झटका, इन दो सुपरस्टार्स की WWE से छुट्टी, पंजाबी रेसलर भी शामिल

भारतीय WWE फैन्स के लिए बुरी खबर है. WWE ने दो सुपरस्टार्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इसमें एक भारतीय मूल का पंजाबी रेसलर है और दूसरा उसका पार्टनर. टैग टीम चैंपियन रह चुके दोनों रेसलर अब WWE रिंग में नजर नहीं आएंगे. हम बात कर रहे हैं अपने रेसलिंग के अंदाज से WWE के रिंग में धमाल मचाने वाले 'ऑथर्स ऑफ पेन' के बारे में.

WWE ने 'ऑथर्स ऑफ पेन' टीम के दोनों स्टार्स यानी एकम और रेजार को कंपनी से रिलीज कर दिया है. एकम और रेजार को लेकर WWE के इस अचानक आए फैसले ने सबको हैरान कर दिया है. एकम और रेजार एक बेहतरीन टीम के रूप में खेलते थे. दोनों ने मिलकर कई टाइटल अपने नाम किए.

कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के एकम ने 2014 में WWE में एंट्री की थी. 2015 में उन्होंने NXT में आते ही तहलका मचा दिया था. रिंग में उनकी पंजाबी भाषा में ललकार सुनकर भारतीय फैंस में जोश भर जाता था. उन्होंने एंट्री के बाद रेजार को अपना पार्टनर बनाया और फिर NXT में धमाल मचाते हुए NXT चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया.

WWE में देखते ही देखते दोनों के नाम की तूती बोलने लगी. इसके बाद रॉ में दोनों की टैग टीम के रूप में एंट्री हुई. यहां उन्होंने अपने विरोधियों को तहस-नहस करते हुए रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली. लेकिन तभी एकम के घुटने में चोट लग गई. इसके बाद उनके घुटने की सर्जरी हुई और इस वजह से वो लंबे समय तक WWE रिंग से दूर रहे. आखिरी बार उन्हें मार्च में देखा गया था.

भारतीय मूल के पंजाबी रेसलर एकम का असली नाम सनी सिंह धींसा है. एकम बेहतरीन पंजाबी बोलते हैं. WWE के रिंग में भी उन्हें कई बार पंजाबी बोलते देखा गया है. एक के पार्टनर रेजार नीदरलैंड्स के अल्बेनिया के रहने वाले हैं. उनका असली नाम गिजिम सेलमानी है.

WWE has come to terms on the release of Akam and Rezar (AOP). We wish them all the best in their future endeavors. https://t.co/26hOhQL2vS