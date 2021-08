Tokyo Paralympics: भारतीय पैरा एथलीटों का दिखेगा दम, इनसे है पदक की आस

ओलंपिक में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भारत की नजरें मंगलवार से टोक्यो में शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर टिकी हैं. उम्मीद है कि 54 खिलाड़ियों का दल देश को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली बार दोहरे अंक में पदक दिला सकता है. पैरालंपिक के दौरान 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे. पैरा खिलाड़ी 8 अगस्त को संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक की सफलता को आगे बढ़ा पाएंगे. भारत ने ओलंपिक में इस बार 1 स्वर्ण और 2 रजत सहित कुल 7 पदक जीते थे.

कोविड-19 महामारी के कारण पैरालंपिक का आयोजन कड़े सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के बीच हो रहा है. भारत पैरालंपिक में 9 खेलों में हिस्सा लेगा. महामारी के कारण कुछ देशों ने हालांकि पैरालंपिक से हटने का फैसला किया.

Let's watch the #Tokyo2020 #Paralympics together! 📺



Check out your local @Tokyo2020 Paralympics TV, radio and online broadcasters to follow all the action. Live events will also be available on our Youtube and Facebook, subject to geoblocking restrictions.