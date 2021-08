शैली सिंह के प्रदर्शन से गदगद अंजू बॉबी, बोलीं- 3 साल के अंदर तोड़ देगी मेरा रिकॉर्ड

अंजू बॉबी जॉर्ज ने जब पहली बार शैली सिंह को देखा तो वह छोटी, दुबली पतली लड़की थी, जो अपने साथ की शीर्ष तीन एथलीटों में भी शामिल नहीं थी. लेकिन लंबी कूद की इस मशहूर एथलीट ने उसे कोचिंग देना का फैसला किया, क्योंकि उन्हें उसमें अपने जैसी खिलाड़ी नजर आई जो कभी हार नहीं मानती.

उस समय शैली 13 साल की थी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लंबी कूद में पांचवें स्थान पर रही थी. अब वह 17 साल की है. शैली ने अंडर-20 विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतकर बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है. वह रविवार को नैरोबी में महिलाओं की लंबी कूद में मात्र एक सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गई थी.

झांसी में जन्मी शैली को उनकी मां ने पाल पोसकर बड़ा किया. वह ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा और 400 मीटर की धाविका हिमा दास की श्रेणी में शामिल होने से चूक गई, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में क्रमश: 2016 और 2018 में स्वर्ण पदक जीते थे. शैली को हालांकि भारतीय एथलेटिक्स का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है.

अंजू ने पीटीआई से कहा, ‘निश्चित तौर पर उसका शरीर और मांसपेशियां लंबी कूद के अनुकूल हैं और जब मैंने उसका दृढ़ संकल्प देखा तो मुझे लग गया था कि वह लंबी राह तय करेगी.’

Watch #ShailiSingh 's magical jump that landed her the #U20WorldChampionships silver again. 📷 World Athletics. music: Thunderstruck- AC/DC pic.twitter.com/005hCHNE5V