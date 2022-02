Russia Ukraine War: वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कास्परोव ने बताया पुतिन को 'चेकमेट का प्लान', इस तरह चलनी होंगी चाल

रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. इस युद्ध से यूक्रेन समेत पूरी दुनिया ही नहीं, बल्कि रूस के ज्यादातर लोग भी चिंतित हैं. इसी बीच रूस के ही पूर्व चेस वर्ल्ड चैम्पियन गैरी कास्परोव (Garry Kasparov) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने का प्लान बताया है.

गैरी कास्परोव हमेशा से ही लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और पुतिन के आलोचक माने जाते हैं. इस बार उन्होंने लगातार 5 ट्वीट करते हुए पुतिन को दिवालिया और वॉर मशीन बताया. उन्होंने कहा कि अब बात करने का कोई मतलब नहीं है. सभी पश्चिमी देशों को साथ आकर पुतिन से लड़ना और यूक्रेन का साथ देना होगा. गैरी ने 2014 में जान का खतरा पाकर रूस छोड़ दिया था. वह क्रोएशिया में रहते हैं.

Cannot ignore the political 5th column of Putinists, from the far right & left in EU to the tankies & Trump & his GOP followers in the US. They may have the right to support a brutal dictator's war in order to criticize Biden, but it's disgusting and anti-American. Do not forget.