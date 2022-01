Pro Kabaddi League: पुनेरी पल्टन ने मारी बाजी, दबंग दिल्ली के नवीन ने तोड़ा खुदका रिकॉर्ड

Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग 2021-22 में बुधवार (5 जनवरी) को दो मैच खेले गए, दोनों काफी रोमांचक रहे. पहले मुकाबले में पुनेरी पलटन ने गुजरात जॉइंट्स को आसानी से पटखनी दी. उन्होंने 33-26 के अंतर से जीत दर्ज की. इसके बाद दूसरी मैच दबंग दिल्ली और तेलुगु टाइटंस के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली ने बाजी मार ली.

दूसरा मुकाबला काफी नजदीक पहुंच गया था, लेकिन कौन सी टीम बाजी मारेगी, यह कहना मुश्किल था. आखिर में दिल्ली की दबंग टीम ने बाजी मार ली और सिर्फ 36-35 के मामूली अंतर से मैच अपने नाम कर लिया.

नवीन ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

दबंग दिल्ली के ही नवीन कुमार ने 25 पॉइंट हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है. यह एक मैच में किसी खिलाड़ी का बेस्ट स्कोर है. इससे पहले भी यह रिकॉर्ड नवीन के नाम ही था. वहीं, पुनेरी पलटन के मोहित गोयत ने सुपर-10 पूरा किया.

