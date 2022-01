King Kohli Is Back: पीठ की चोट के बाद मैदान में उतरे कोहली, किस तरह चलाया बल्ला, Video

भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका में तीन टेस्ट की सीरीज खेल रही है. जोहानिसबर्ग में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आराम ले लिया था. उन्हें पीठ में दर्द की शिकायत थी. इसके बाद केएल राहुल ने कप्तानी की, लेकिन दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन (5 जनवरी) एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने कोहली के फैंस को काफी राहत दी.

दरअसल, तीसरे दिन का खेल शुरू होने से ठीक पहले विराट कोहली मैदान पर बल्ला लेकर उतरे और ट्रेनिंग करने लगे. इस दौरान उन्होंने जमकर शैडो प्रैक्टिस भी की. कोहली को कोच राहुल द्रविड़ ने भी जमकर प्रैक्टिस कराई. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

पीठ में ऊपर की तरफ दर्द की शिकायत हुई

कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 113 रनों से जीता था. दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग में खेला जाना था, लेकिन उससे पहले ही कोहली को पीठ में ऊपर की तरफ दर्द की शिकायत हुई थी. इसके कारण उन्हें मैच में आराम दिया गया था.

... कोहली ने किया फैंस का डर दूर

इसी दौरान फैंस के बीच यह डर बैठ गया कि कोहली को स्लिप डिस्क की समस्या तो नहीं हो गई. हालांकि कोहली ने अब सभी के सामने आकर यह डर भी दूर कर दिया है. कोहली काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए. हालांकि अभी उन्होंने सिर्फ शैडो प्रैक्टिस ही की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वे तीसरे टेस्ट से पहले ठीक हो जाएंगे. फिलहाल, भारतीय टीम तीन टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है.

Look who's back on the road to recovery #ViratKohli pic.twitter.com/v2Xq1vSOwa