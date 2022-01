Pro Kabaddi League: पटना-थलाइवाज का मैच ड्रॉ, बेंगलुरु टीम जयपुर को हराकर टॉप पर पहुंची

Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग के सीजन 8 में गुरुवार (6 जनवरी) को दो मैच खेले गए. पहले मुकाबले में तीन बार की चैम्पियन पटना पाइरट्स (Patna Pirates) और तमिल थलाइवाज (Tamil Thalaivas) आमने-सामने आए, लेकिन यह मैच 30-30 से ड्रॉ हो गया. थलाइवाज के लिए रेडर अजिंक्य पवार ने 12 पॉइंट हासिल किए, जबकि पटना के रेडर मोनू गोयत ने 9 पॉइंट बनाए.

इसके बाद दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) और पिंक पैंथर्स (Pink panther) के बीच खेला गया, जिसमें बेंगलुरु टीम ने 38-31 से बाजी मार ली. बेंगलुरु के लिए कप्तान पवन ने सबसे ज्यादा 18 पॉइंट हासिल किए. वहीं, जयपुर के रेडर अर्जुन देशवाल ने 13 पॉइंट जुटाए.

बेंगलुरु टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची

पिंक पैंथर्स को 7 पॉइंट के अंतर से हराने का ईनाम भी बेंगलुरु बुल्स टीम को मिला है. यह टीम पॉइंट्स टेबल में सीधे टॉप पर पहुंच गई है. इस मामले में उसने दबंग दिल्ली को नीचे खिसका दिया है. पवन सहरावत की कप्तानी वाली टीम बेंगलुरु टीम ने इस सीजन में 7 मैच में से 5वीं जीत दर्ज की. उसके 28 पॉइंट हो गए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर दिल्ली टीम ने 6 में से 4 मैच जीते और उसके 26 पॉइंट्स हैं.

