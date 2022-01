Ind Vs Sa, Jasprit Bumrah: 'ये जितना उछलना है उछल सकते हैं, एक मैच और है', हार से पहले बुमराह ने स्टम्प माइक पर दी चेतावनी

Ind Vs Sa, Jasprit Bumrah: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट 7 विकेट से गंवा दिया है. इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली. जोहानिसबर्ग टेस्ट में साउथ अफ्रीका टीम जब जीत की दहलीज पर खड़ी थी, तभी भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्टम्प माइक पर आकर विपक्षी टीम को चेतावनी दे डाली.

बुमराह ने माइक पर आकर कहा, "मैं जान-बूझकर स्टम्प माइक के पास आ गया. देखते हैं अभी, नेक्स्ट मैच बाकी है. जितना अभी उछलना है उछल सकते हैं (साउथ अफ्रीका टीम के खिलाड़ी). एक और मैच बाकी है."

शमी भी बुमराह की चेतावनी में शामिल हुए

बुमराह की बात सुनने के बाद तेज गेंदबाजी और साथी खिलाड़ी मोहम्मद शमी भी इसमें शामिल हो गए. उन्होंने कहा- "बहुत बाकी है, ठाकुर!", इतना सुनने के बाद फिर बुमराह ने कहा- "जो लोग सुन रहे हैं सुन लो."

