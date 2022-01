Pro Kabaddi: बेंगलुरु के आगे नहीं चली दिल्ली की दबंगई, दोगुने अंतर से हराया, यूपी-हरियाणा मैच ड्रॉ

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में बुधवार (12 जनवरी) को दो मैच खेले गए. पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) और यूपी योद्धा (UP Yoddha) के बीच खेला गया, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला. यह मैच 36-36 पॉइंट के साथ ड्रॉ रहा.

इस मैच में यदि रेड के पॉइंट देंखें, यहां भी मैच ड्रॉ ही नजर आया है. दोनों टीम ने रेड से 24-24 पॉइंट हासिल किए हैं. टेकल पॉइंट में जरूर हरियाणा की टीम आगे रही है. उसने टेकल में 10, तो यूपी ने 7 ही पॉइंट बनाए हैं. हरिणाया के लिए रेडर विकास कंदोला ने सबसे ज्यादा 17 पॉइंट बनाए. वहीं, यूपी के लिए रेडर सुरेंद्र गिल ने 14 पॉइंट हासिल किए. हालांकि, दोनों ही अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

बेंगलुरु ने दिल्ली को दी करारी शिकस्त

बुधवार को ही दूसरा मैच दबंग दिल्ली (Dabang Delhi) और बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls) के बीच हुआ. इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली को जरा भी दबंगई दिखाने का मौका नहीं दिया. उसने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और दिल्ली की टीम को करीब दोगुने पॉइंट के अंतर से शिकस्त दी. बेंगलुरु ने दिल्ली को 61-22 के अंतर से हराया. दोनों के बीच जीत-हार का अंतर 39 पॉइंट के अंतर से हराया.

