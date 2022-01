IND vs SA, Jaspirt Bumrah: बुमराह के पंजे ने अफ्रीका को किया घायल, इस प्लेयर से पूरा किया अपना 'बदला'

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने केपटाउन टेस्ट में पंजा जमाकर साउथ अफ्रीका टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. साथ ही इस तेज गेंदबाज ने अफ्रीकी टीम के मार्को जानसेन से भी पिछले टेस्ट का बदला भी ले लिया. बुमराह ने केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में मार्को जानसेन समेत साउथ अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

बुमराह ने टेस्ट की पिछली 10 पारियों में यह पहला पंजा जमाया यानी पहली बार पांच विकेट लिए हैं. इससे पहले उन्होंने 4 अगस्त 2021 से खेले गए नॉटिंघम टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट झटके थे. उसके बाद 9 पारियों में कोई पंजा नहीं जमाया. अब 10वीं पारी में पहला पंजा लगा है. बुमराह ने टेस्ट करियर में यह 7वीं बार पारी में पांच विकेट लिए हैं.

बुमराह ने बनाया इन बल्लेबाजों को शिकार

केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में बुमराह ने पहला विकेट साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर का लिया था. इसके बाद उन्होंने एडेन मार्करम, कीगन पीटरसन, मार्को जानसेन और लुंगी एनगिडी को अपना शिकार बनाया है. इनमें एल्गर, मार्करम और पीटरसन बड़े विकेट रहे. पीटरसन ने 72 रन की पारी खेली, जबकि एल्गर ने पिछला टेस्ट अपने ही दम पर जिता दिया था.

बुमराह ने लिया जानसेन से बदला

पहली पारी में बुमराह ने जानसेन को क्लीन बोल्ड कर अपना बदला भी ले लिया है. बुमराह ने साउथ अफ्रीकी पारी के 63वें ओवर में बेहतरीन कटर बॉल पर जानसेन को बोल्ड कर अपना शिकार बनाया.

दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पिछला टेस्ट जोहानिसबर्ग में खेला गया था, जिसमें बुमराह और जानसेन के बीच बहस देखने को मिली थी. जानसेन ने बुमराह को बाउंसर गेंदबाजी की थी और उन्हें घूरकर बहस करने की कोशिश की थी. इसका बदल बुमराह ने अब उन्हें क्लीन बोल्ड करके लिया है.

That reaction from Jasprit Bumrah after getting him out. He’s been the performer of the day with his lethal bowling today. What a comeback after a dull second test. #bumrah #INDvsSA #SAvIND #bcci #IndianCricketTeam #ViratKohli pic.twitter.com/rTUYa9izjC