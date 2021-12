PKL 2021-22: प्रो-कबड्डी लीग का आज से आगाज, बेंगलुरु और यू-मुंबा में होगी पहली भिड़ंत

Pro-Kabaddi League 2021-22: कबड्डी फैंस के लिए खुशखबरी का मौका आ गया है, क्योंकि बुधवार से Pro-Kabaddi League के नए सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है. कोरोना के कारण पिछला सीजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार भी तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और सभी मैचों में सख्ती बरती गई है.

बुधवार यानी नए सीजन के पहले दिन तीन मुकाबले होने हैं, जिसमें बेंगलुरु बुल्स और यू-मुंबा की टीमें आमने-सामने होंगी. अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो कुल 12 टीमों की जंग होगी.

पहले दिन होने वाले मैच:

• बेंगलुरु बुल्स बनाम यू-मुंबा: 7.30 PM

• तेलुगु टाइटन्स बनाम तमिल थलाइवा: 8.30 PM

• बंगाल वॉरियर्स बनाम यूपी योद्धा: 9.30 PM

