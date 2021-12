PKL 2021: प्रो-कबड्डी लीग में धड़ाधड़ होंगे मुकाबले, पहली बार एक दिन में 3 मैच

प्रो-कबड्डी लीग का आठवां सत्र 22 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू होगा, जो दर्शकों के बिना खेला जाएगा. आयोजक मशाल स्पोर्ट्स ने पहले चार दिन तीन-तीन मैचों कराने का फैसला लिया है. पीकेएल आठवां सत्र यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स के मैच से शुरू होगा. इसके बाद तेलुगू टाइटंस का सामना तमिल थलाइवा से होगा. वहीं, यूपी योद्धा की टक्कर गत चैम्पियन बंगाल वॉरियर्स से होगी.

कोरोना महामारी के मद्देनजर खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शेरेटन ग्रांड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कनवेंशन सेंटर में समूचे आयोजन स्थल को बायो-बबल में बदल दिया गया है. सभी बारह टीमें यहीं रहेंगी और खेलेंगी.

पहली बार इस कबड्डी लीग के एक ही दिन में 3 मैच खेले जाएंगे. लीग शुरू होने के पहले 4 दिन ट्रिपल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे. प्रो कबड्डी लीग का पहला मुकाबला शाम 7:30 बजे, दूसरा 8:30 बजे और तीसरा मुकाबला 9:30 बजे से खेला जाएगा.

कोविड-19 महामारी के चलते आयोजकों ने इस बार भी बिना फैंस के होगा. प्रो-कबड्डी लीग की गत विजेता टीम बंगाल वॉरियर्स है. बंगाल वॉरियर्स ने फाइनल में हुए करीबी मुकाबले में दिल्ली दबंग को मात दी थी.

प्रो-कबड्डी लीग के पहले 6 मैचों का शेड्यूल-

Bengaluru Bulls vs U Mumba : 22 दिसंबर, शाम 7:30 बजे

Telugu Titans vs Tamil Thalaivas : 22 दिसंबर, शाम 8:30 बजे

Bengal Warriors vs UP Yodha : 22 दिसंबर, शाम 9:30 बजे

Gujarat Giants vs Pink Panthers : 23 दिसंबर, शाम 7:30 बजे

Dabang Delhi vs Puneri Paltan : 23 दिसंबर, शाम 8:30 बजे

Haryana Steelers vs Patna Pirates : 23 दिसंबर, शाम 9:30 बजे