Pro Kabaddi League 2021: शुरू होने वाला है कबड्डी का संग्राम, खिलाड़ी-बोनस लेकर जान लें ये सभी नियम

इस हफ्ते से प्रो-कबड्डी लीग का आगाज होने वाला है. सभी 12 टीमों के पहलवान मैदान में उतरने के लिए बेताब हैं. टूर्नामेंट का पहला मैच 22 दिसंबर को बेंगलुरु बुल्स और यू मुम्बा के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट में 12 टीमों के बीच ग्रुप स्टेज में 66 मैच खेले जाएंगे.

यह प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन है. टूर्नामेंट में खेले जाने वाले सभी मैचों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. कोरोना को लेकर सबस्टिट्यूट की संख्या भी 5 कर दी गई है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नियम...

