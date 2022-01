Pro Kabaddi League: लगातार 3 हार के बाद पिंक पैंथर्स की पहली जीत, हरियाणा ने डिफेंडिंग चैम्पियन को हराया

Pro Kabaddi League: प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में शुक्रवार (7 जनवरी) को दो मैच खेले गए. पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) और हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) आमने-सामने थे. इस मैच में हरियाणा टीम ने बाजी मारी और बंगाल को 41-37 के करीबी मुकाबले में शिकस्त दी.

मैच में हरियाणा के लिए ऑलराउंडर मीतू ने सबसे ज्यादा 10 पॉइंट्स जुटाए, जबकि कप्तान विकास कंडोला ने 9 पॉइंट्स हासिल किए. बंगाल टीम के लिए कप्तान मनिंदर सिंह ने जी जान लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. मनिंदर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 14 पॉइंट्स जुटाए.

अर्जुन ने अपने दम पर पिंक पैंथर्स को जिताया

वहीं, दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पलटन (Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan) के बीच खेला गया. इस मैच में शुरुआत से ही पिंक पैंथर्स की टीम भारी रही और उसने पुनेरी की पलटन को 31-26 से शिकस्त दी. दोनों के बीच जीत का अंतर 5 पॉइंट्स का रहा. पिंक पैंथर्स की लगातार तीन हार के बाद यह पहली जीत रही.

पैंथर्स की इस शानदार जीत के हीरो रेडर अर्जुन देशवाल रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 11 पॉइंट्स हासिल किए. उनके अलावा डिफेंडर संदीप ढुल और साहुल कुमार ने 4-4 अंक जोड़े. वहीं, पुनेरी पलटन के लिए सबसे ज्यादा 6 पॉइंट रेडर असलम इनामदार ने जुटाए.

