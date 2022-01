Pro Kabaddi: यूपी और दिल्ली ने दिखाया दमखम, तो डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल को ड्रॉ खेलना पड़ा

Pro Kabaddi League 2021-22: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन में शनिवार (15 जनवरी) को 3 मैच खेले गए. दिन का पहला और सीजन का 55वां मैच दबंग दिल्ली (Dabang Delhi) और हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) के बीच खेला गया, जिसमें दबंग टीम ने 3 पॉइंट के अंतर से बाजी मारी. मैच का नतीजा 28-25 के रूप में दिल्ली के पक्ष में गया.

इसके दूसरे मुकाबले में यूपी के यौद्धाओं (Dabang Delhi) की टक्कर तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans) से हुई. इस मैच में यूपी की टीम ने 6 पॉइंट के अंतर से जीत दर्ज की और तेलुगु टीम को 39-33 के स्कोर से शिकस्त दी. यूपी की टीम के लिए रेडर प्रदीप नरवाल ने सबसे ज्यादा 10 पॉइंट हासिल किए. तेलुगु टीम के लिए रेडर रजनीश ने 9 पॉइंट लिए, लेकिन यह टीम को जीत दिलाने के लिए काफी साबित नहीं हुए.

दिन का आखिरी मैच ड्रॉ पर खत्म

दिन का तीसरा और सीजन का 57वां मैच डिफेंडिंग चैम्पियन बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) और यू-मुम्बा (U Mumba) के बीच हुआ. इस मैच में दोनों टीम के बीच घमासान टक्कर हुई और मैच भी काफी रोमांचक रहा. आखिर में दोनों टीम को 32-32 के स्कोर के साथ ड्रॉ खेलना पड़ा. यानी दिन का आखिरी मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. मैच में बंगाल टीम के कप्तान और रेडर मनिंदर सिंह ने सबसे ज्यादा 17 पॉइंट और मुम्बा टीम के लिए रेडर अभिषेक सिंह ने 13 अंक हासिल किए.

दिल्ली ने एक पायदान की छलांग लगाई

पॉइंट्स टेबल में दिल्ली की टीम को जीत का फायदा मिला. वह अब तीसरे से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. दिल्ली की दबंग टीम ने 10 में से 6 मैच जीते और उसके अब 37 पॉइंट हैं. वहीं, टॉप पर काबिज बेंगलुरु बुल्स टीम से दिल्ली अब एक ही पॉइंट पीछे है. यूपी की यौद्धा टीम भी 28 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर काबिज है. हालांक, पिंक पैंथर्स और यू-मुम्बा के भी 28 पॉइंट ही हैं, लेकिन वे माइनस स्कोर डिफरेंस के चलते 5वें और छठे नंबर पर हैं.

