Padma Awards: खिलाड़ियों ने रिसीव किए पद्म अवॉर्ड्स, रानी रामपाल के पिता से ऐसे मिले PM मोदी

Padma Awards: राष्ट्रपति भवन में सोमवार को पद्म अवॉर्ड्स का वितरण किया गया. देश के कई नामी खिलाड़ियों को इन सम्मानों से नवाजा गया, जिन्हें 2020, 2021 में ये अवॉर्ड दिया गया. ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी. सिंधु, मैरीकॉम समेत अन्य कई महिला खिलाड़ियों को भी ये सम्मान मिला.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉक्सिंग चैम्पियन मैरीकॉम को पद्म विभूषण अवॉर्ड से नवाज़ा. मैरीकॉम 6 बार बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुकी हैं. मैरीकॉम के अलावा बैडमिंटन स्टार पीवी. सिंधु को भी पद्म भूषण से नवाजा गया, पूर्व फुटबॉल कप्तान ओनिम बमन देवी को पदम श्री अवॉर्ड दिया गया.

I am truly humbled and blessed to receive the Padma Bhushan award from our Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind sir. Extremely grateful to the Government of India for this prestigious honour! 🙏 @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/jLsdFzBVnv — Pvsindhu (@Pvsindhu1) November 8, 2021

President Kovind presents Padma Vibhushan to Smt Mangte Chungneijang Mary Kom for Sports. A six-time AIBA Women's Boxing Champion, Mary Kom is a renowned athlete and face of women boxing in India. pic.twitter.com/OppbZor5Qq — President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2021

Extremely happy to have received the prestigious Padma Shri award today from Hon’ble @rashtrapatibhvn I thank everyone for their love and support including my coaches and team. I thank Hockey India for their efforts to improve women’s hockey in India. pic.twitter.com/SVzb74oklp November 8, 2021

महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को भी पद्म श्री अवॉर्ड मिला. इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाया था. पद्म अवॉर्ड्स के दौरान महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की, सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर काफी वायरल है.

गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण पिछले साल पद्म अवॉर्ड्स सेरेमनी नहीं हुई थी. ऐसे में इस साल दो सेरेमेनी की गईं, जो 2020, 2021 के अवॉर्ड के लिए थीं. हर साल भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म अवॉर्ड्स का ऐलान किया जाता है. इनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पदम श्री अवॉर्ड शामिल हैं.

इन सभी के अलावा जहीर खान, एम. पी गणेश, जीतू राय, तरुणदीप राय समेत अन्य खिलाड़ियों को भी पद्म अवॉर्ड्स दिए गए हैं.