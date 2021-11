इस साल 119 विभूतियां पद्म अवॉर्ड से होंगी सम्मानित, 7 को पद्मविभूषण, 10 को पद्म भूषण, 102 लोगों को पद्मश्री

इस साल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. सम्मानित होने वाली हस्तियों में 29 महिलाएं भी शामिल हैं. 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हस्तियों को सम्मानित करेंगे.

#PadmaAwards2020 | This year the President has approved conferment of 119 Padma Awards including 1 duo case (in a duo case, the Award is counted as one). pic.twitter.com/PmAWX8ocnL