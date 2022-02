ओडिशा: हॉकी स्टार्स से मिले नवीन पटनायक, इनडोर एथलेटिक्स स्टेडियम को भी परखा

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम का दौरा किया. जहां उन्होंने भुवनेश्वर में बन रहे देश के पहले इनडोर एथलेटिक्स स्टेडियम प्रोजेक्ट की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम से मुलाकात की. उन्होंने दोनों ही टीम को आगामी होम लेग एफआईएच हॉकी प्रो-लीग के लिए शुभकामनाएं दी.

भुवनेश्वर में बन रहे इनडोर एथलेटिक्स कलिंगा स्टेडियम प्रोजेक्ट को साल 2022 के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा. यह भारत का पहला इनडोर एथलेटिक्स स्टेडियम होगा. इसमें खिलाड़ी बिना किसी रुकावट के अपनी तैयारी कर सकेंगे, साथ ही इसमें खिलाड़ियों के रुकने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

Watched a wonderful match of Odisha Women’s Football League at #KalingaStadium and assured the players full support so that they bring glory for the country. Interacted with the Women & Men Hockey teams and wished them very best for upcoming Pro League matches. #OdishaForSports pic.twitter.com/uvy66jQjzy