Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा को मिला पद्मश्री सम्मान, बोले- आज रोंगटे खड़े हो गए

टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रचने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को सोमवार पद्मश्री से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया.

Aaj Rashtrapati Bhawan mein rashtragan sun kar rongte khade ho gaye the! Incredibly honoured to be presented the Padma Shri by Hon'ble President Shri Ram Nath Kovind. I will continue to work hard to bring more success to my nation and its people. 🇮🇳 pic.twitter.com/jm3I3HQnnv