Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा के कमाल पर देश में जश्न, मां ने जमकर किया डांस, VIDEO

Neeraj Chopra: भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (World Athletics Championships) में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने चैम्पियनशिप के इतिहास में देश को यह दूसरा मेडल दिलाया है.

24 साल के नीरज की इस उपलब्धि पर देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. उनके गांव में भी लोगों ने जमकर डांस किया और जश्न मनाया. नीरज हरियाणा में पानीपत के रहने वाले हैं. गांव वालों ने नीरज के परिवार के साथ भी जमकर डांस किया. इसका वीडियो भी एएनआई ने शेयर किया.

नीरज की कामयाबी पर खुश हैं मां सरोज देवी

वीडियो में नीरज की मां सरोज देवी भी नाचती दिखाई दे रही हैं. वह अपने बेटे की इस कामयाबी से बेहद खुश हैं. नीरज की मां ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेडल जरूर जीतेगा. उसकी मेहनत पूरी हुई है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने देश का नाम रोशन किया.

#WATCH | Villagers, family celebrates Neeraj Chopra's win in the World Athletics Championships at his hometown in Panipat, Haryana pic.twitter.com/WERadvQH1q