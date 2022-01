Neeraj Chopra का शानदार सम्मान, गांव में लगा स्पेशल गोल्डन पोस्ट बॉक्स

टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीत देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा का स्पेशल सम्मान हुआ है. भारतीय डाक विभाग ने हरियाणा के पानीपत में मौजूद नीरज चोपड़ा के गांव में एक गोल्डन कलर का पोस्ट बॉक्स लगवाया है, जिसपर नीरज का नाम भी लिखा है.



सोशल मीडिया पर इस पोस्ट बॉक्स की तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है और सुर्खियां भी बटोर रही है. कई अधिकारियों और फैन्स ने इस तस्वीर को साझा किया है, जिसपर भारतीय डाक विभाग द्वारा सभी का शुक्रिया किया गया है.

So this is what caught my eye. @IndiaPostOffice commemorated Neeraj Chopra's Javelin Throw gold medal in the Tokyo Olympic Games by installing this unique Post Box in his village, perhaps less than 87.58m from his home. https://t.co/237qjbD4pE pic.twitter.com/k1plpj054A