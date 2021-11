खेल पुरस्कारों का वितरण, ईशांत शर्मा ने वाइफ के साथ शेयर की स्पेशल तस्वीर

National Sports Award 2020: खेल मंत्रालय द्वारा सोमवार को खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया. साल 2020 में जिन खिलाड़ियों के लिए अवॉर्ड का ऐलान हुआ था, उन्हें सोमवार को ट्रॉफी दी गई है. सोमवार को ही द्रोणाचार्य अवॉर्ड का भी वितरण किया गया. भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा, हॉकी प्लेयर रानी रामपाल समेत अन्य कई क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने अपनी तस्वीरें ट्वीट कीं.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इस कार्यक्रम की तस्वीरें ट्वीट की, साथ ही कई अन्य खिलाड़ियों ने अपनी तस्वीरें पोस्ट की. क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने भी अपनी पत्नी प्रतिमा सिंह के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की.

Congratulations to all the Awardees of Khel Ratna 2020, Arjuna Award 2020, Dronacharya Award 2020 (Lifetime & Regular category).



Wishing you even greater success ahead !#NationalSportsAward2020 pic.twitter.com/hFOiUUSWkm November 1, 2021

Today I received the trophy of Arjuna Award, though the award I have already received last year on virtual mode. Thanks to @Naveen_Odisha Sir, @achyuta_samanta Sir, @sports_odisha & @IndiaSports for all their support in building my career. pic.twitter.com/rInPjqWbvz — Dutee Chand (@DuteeChand) November 1, 2021

Receiving the Khel Ratna award today was surreal. As I walked back to my seat, holding the award, I was transported back to the years when I toiled for basic equipments, sometimes even basic nutrition required to become a hockey player. pic.twitter.com/tLFGVmVgmI — Rani Rampal (@imranirampal) November 1, 2021

पिछली बार ये अवॉर्ड्स वर्चुअली तौर पर दिए गए थे, लेकिन इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साल 2020 में कुल 74 खेल पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिनमें 5 खेल रत्न शामिल रहे.

जबकि इस बार खेल मंत्रालय की ओर से 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न देने की बात कही गई, इनमें नीरज चोपड़ा (एथलेटिक्स), रवि दहिया (रेसलिंग), पीआर. श्रीजेश (हॉकी), लवलीना बोरगोहेन (बॉक्सिंग), सुनील छेत्री (फुटबॉल), मिताली राज (क्रिकेट), प्रमोद भगत (बैडमिंटन), सुमित अंतिल (एथलेटिक्स), अवनी लेखरा (शूटिंग), कृष्णा नागर (बैडमिंटन), मनीष नरवाल (शूटिंग) का नाम शामिल है.