SAFF Championship: करिश्माई सुनील छेत्री के दम पर फाइनल में India, मेसी के इस रिकॉर्ड से एक गोल पीछे

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के जादू की मदद से एक बार फिर टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है. भारत ने बुधवार को खेले गए SAFF चैम्पियनशिप के मुकाबले में होस्ट मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. ये रिकॉर्ड 12वीं बार है जब भारतीय फुटबॉल टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है.



भारत के लिए पहला गोल मनवीर सिंह ने दागा, 33वें मिनट में ही उन्होंने भारत को लीड दिला दी थी. इसके बाद मालदीव की ओर से अली अशफाक ने 45वें मिनट में गोल कर बराबरी कर ली. लेकिन बाद में सुनील छेत्री का जादू चला और उन्होंने 62वें, 71वें मिनट में गोल किए.



सुनील छेत्री ने अब अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में गोल के मामले में ब्राजीली सुपरस्टार पेले को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही अब वह लियोनेल मेसी से सिर्फ एक गोल पीछे हैं. इंटरनेशनल फुटबॉल गेम में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है. रोनाल्डो के नाम 115 गोल हैं.



क्रिस्टियानो रोनाल्डो- 115

लियोनेल मेसी- 80

सुनील छेत्री- 79



1️⃣2️⃣3️⃣ Internationals 😯

7️⃣9️⃣ Goals 😱@chetrisunil11 becomes the joint 6th highest goalscorer in the world! 🤩#INDMDV ⚔️ #SAFFChampionship2021 🏆 #BackTheBlue 💙 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/Tg4UCTPAAE