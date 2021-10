SAFF Championship: 10 प्लेयर वाली बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का मैच ड्रॉ, सुनील छेत्री ने दागा गोल

Ind vs Ban: मालदीव में खेली जा रही SAFF चैम्पियनशिप में सोमवार को भारतीय फुटबॉल टीम को निराशा हाथ लगी है. बांग्लादेश के खिलाफ बढ़त बनाने के बावजूद भारतीय टीम मैच में जीत दर्ज नहीं कर पाई और अंत में नतीजा 1-1 के ड्रॉ पर छूटा. खास बात ये रही कि बांग्लादेश की टीम में दूसरे हाफ में सिर्फ 10 खिलाड़ी ही मैदान पर थे.



भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने मैच के 27वें मिनट में ही गोल दागा और भारत को बढ़त दिलाई. पहले हाफ में भारतीय टीम का दबदबा बना रहा, दूसरा हाफ शुरू हुआ तो भारतीय टीम को एक और फायदा हुआ. जब बांग्लादेश के बिश्वनाथ घोष को फाउल करने के कारण मैदान से बाहर भेज दिया गया.

India held to a draw by Bangladesh in first match at SAFF Championship 2021



