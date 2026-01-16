scorecardresearch
 
कबूतर की बीट ने रोका चैंपियन का मैच, पहले घुस आया था बंदर... India Open की तैयारियों पर सवाल

इंडिया ओपन 2026 में गुरुवार को खेल के बीच ऐसा वाकया हुआ, जिसने आयोजन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए. एचएस प्रणॉय और लोह कीन यू के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले को मुख्य कोर्ट पर पक्षियों की बीट गिरने के कारण एक नहीं, बल्कि दो बार रोकना पड़ा.

एचएस प्रणॉय का ग्रुप मैच पक्षियों की बीट गिरने की वजह से दो बार रोकना पड़ा (इंडिया टुडे फोटो/अक्षय रमेश)
दिल्ली में चल रहा इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 फिर गलत वजहों से चर्चा में आ गया. यहां चल रहा एक बड़ा मैच कबूतर की बीट की वजह से रोकना पड़ा. इससे पहले एक मैच में यहां बंदर भी घुस आया था.

अब गुरुवार को वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट एचएस प्रणॉय का सिंगापुर के लोह कीन यू के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था. लेकिन ये पक्षियों की बीट के कारण एक बार नहीं बल्कि दो बार बाधित हुआ. बता दें कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कराया जा रहा है.

बता दें कि डेनमार्क की शटलर मिया ब्लिचफेल्ड ने प्रशिक्षण की स्थितियों और स्वच्छता को लेकर स्टेडियम की पहले ही आलोचना की थी. इसपर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव संजय मिश्रा ने दावा किया था कि अब स्थल कबूतर-मुक्त है. इस दावे को कुछ ही दिन बीते थे कि पक्षियों की बीट के कारण खेल को रोकना पड़ा.

एचएस प्रणॉय हारे

'मुझे लगता है कि पक्षी की बीट के कारण खेल रुका था,' प्रणॉय ने मीडिया से कहा, एक शानदार मुकाबले के बाद जिसमें वह लोह से तीन गेम में हार गए.

हालांकि, भारतीय शटलर ने परिस्थितियों पर उंगली उठाने से इनकार कर दिया, जबकि कई खिलाड़ियों ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता और कड़ाके की ठंड को लेकर चिंता जताई.

गौरतलब है कि विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन ने कहा कि उन्होंने शहर में प्रदूषण के संकट की वजह से इंडिया ओपन से नाम वापस ले लिया है, और साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली इस समय बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए उपयुक्त नहीं है.

'मुझे ऐसा नहीं लगता. मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों के लिए स्थिति लगभग एक जैसी ही है. जब आप कोर्ट पर होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जो चाहें कर सकते हैं,' प्रणॉय ने कहा.

इस बीच, लोह ने कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और उन्होंने यह भी कहा कि वह दिल्ली में खेलते समय मास्क पहनने और खुद को घर के अंदर सीमित रखने का ध्यान रखते हैं.

---- समाप्त ----
