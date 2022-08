World Badminton Championship 2022: साइना-लक्ष्य के भरोसे भारत, सिंधु बाहर, जानें बैडमिंटन चैम्पियनशिप के बारे में सबकुछ

India in World Badminton Championship 2022: बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 का आगाज सोमवार (22 अगस्त) से हो गया है. इस चैम्पियनशिप में 5 बार मेडल जीत चुकीं पीवी सिंधु इस बार हिस्सा नहीं ले रही हैं. वह चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं.

वर्ल्ड नंबर-7 पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता था. उन्होंने महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में कनाडा की वर्ल्ड नंबर-13 मिशेल ली को 21-15, 21-13 से मात दी थी. अब शानदार फॉर्म में चल रहीं सिंधु का वर्ल्ड चैम्पियनशिप से बाहर होना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस टूर्नामेंट से जुड़े कुछ सवालों के जवाब...

वर्ल्ड चैम्पियनशिप कब से कब तक होगी

यह वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप एक हफ्ते तक चलेगी. इसका आगाज 22 अगस्त से हो चुका है. जबकि समापन 28 अगस्त को होगा. इस बार यह वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जापान की राजधानी टोक्यो में खेली जा रही है.

सिंधु की गैरमौजूदगी में किन भारतीयों पर जिम्मा

इस बार चैम्पियनशिप में पीवी सिंधु के बाहर होने के बाद सारी जिम्मेदारी साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, साई प्रणीत और एच एच प्रणय पर होगी. इनके अलावा मेन्स डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साइराज रंकीरेड्डी पर भी सभी की निगाहें होंगी. इस वर्ल्ड नंबर-7 भारतीय जोड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था.

वर्ल्ड चैम्पियनशिप के वुमन्स डबल्स कैटेगरी में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी के अलावा गायत्री गोपीचंद और त्रेसा जॉली भी मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी.

चैम्पियनशिप में कितने भारतीय प्लेयर शामिल हुए

इस बार वर्ल्ड चैम्पिनशिप में भारत की ओर से 26 बैडमिंटन स्टार्स भाग ले रहे हैं. यह इस बार चैम्पियनशिप में सबसे बड़ी दूसरी टीम है. इस बार सबसे ज्यादा 32 खिलाड़ी मेजबान जापान देश के हैं. जबकि दूसरे नंबर पर मलेशिया है, जिसकी 27 प्लेयर्स की टीम है.

चैम्पियनशिप में भारत का अब तक का रिकॉर्ड

भारत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अब तक 12 मेडल जीते हैं. इनमें गोल्ड सिर्फ एक ही जीता है. यह स्वर्ण पदक भी पीवी सिंधु ने 2019 में दिलाया था. भारत का रिकॉर्ड 2011 के बाद से इस चैम्पियनशिप में शानदार रहा है. इस दौरान भारत ने लगातार मेडल जीते हैं.

