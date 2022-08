Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ में भारत का ये पांचवां बेस्ट प्रदर्शन, टैली में टॉप पर रहने का सपना अब भी अधूरा

Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है. इस बार शूटिंग के शामिल नहीं होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया और किसी भी क्षेत्र में दूसरों से बिल्कुल भी पीछे नहीं दिखाई दिए.

हर मामले में भारतीय खिलाड़ियों ने खुद को बेहतर ही साबित किया. इसी के दम पर इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 22 गोल्ड समेत कुल 61 मेडल जीते. इसमें 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. इनके साथ मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर मौजूद रहा.

मगर ओवरऑल कॉमनवेल्थ के इतिहास को देखें तो यह भारत का अब तक का किसी भी कॉमनवेल्थ सीजन में पांचवां बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है. भारत ने अब तक किसी एक कॉमनवेल्थ सीजन में सबसे ज्यादा 101 मेडल जीते हैं. यह उपलब्धि 2010 कॉमनवेल्थ में हासिल की थी. तब यह गेम्स भारत की मेजबानी में दिल्ली में ही हुए थे. तब भारत मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा था.

भारत ने सिर्फ एक बार 70 या उससे ज्यादा मेडल जीते

इसके अलावा भारत किसी भी कॉमनवेल्थ सीजन में 70 या उससे ज्यादा मेडल नहीं जीत सका है. साथ ही भारत अब तक किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में नंबर-1 की पोजिशन पर नहीं रहा है. ऐसे में भारत का टारगेट अब मेडल टैली में टॉप पर रहने का होगा.

भारत का दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में रहा था, तब 30 गोल्ड समेत कुल 69 मेडल जीते थे. तब भी भारत चौथे नंबर पर रहा था. इसके अलावा भारत ने पिछली बार यानी 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में तीसरे सबसे ज्यादा 66 मेडल जीते थे.

