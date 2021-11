FIFA World Cup 2022: 36 साल के रोनाल्डो के पास वर्ल्ड कप जीतने का आखिरी मौका, इटली ने अड़ाई टांग

FIFA World Cup 2022: फुटबॉल का महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने जा रहा है. इसमें 13 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं. अब बाकी तीन स्थान के लिए यूरोप की 12 दिग्गज टीमों के बीच क्वालिफाई राउंड खेला जाना है.

इसका शेड्यूल तय हो चुका है. स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. ऐसे में वे अपनी टीम को पहली बार चैम्पियन बनाना चाहेंगे, लेकिन इसके बीच में इटली ने अपनी टांग अड़ा दी है.

दरअसल, क्वालिफाई राउंड में पुर्तगाल और इटली में से कोई एक ही टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप-16 में जगह बना सकती है. पुर्तगाल के मुकाबले इटली को काफी मजबूत माना जा रहा है. उसने यूरो कप 2020 भी अपने नाम किया है. ऐसे में यदि रोनाल्डो को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, तो हर हाल में पहले तुर्की और फिर इटली (यदि क्वालिफाई कर पाई तो) को हराना होगा.

दो स्टेप में होगा क्वालिफाई राउंड

दरअसल, क्वालिफाई राउंड दो स्टेप में खेला जाएगा. पहला सेमीफाइनल और दूसरा फाइनल होगा. पुर्तगाल का सेमीफाइनल तुर्की से होगा. वहीं, इटली की टक्कर नॉर्थ मैकाडोनिया से होगा. दोनों मैच की विजेता टीम फाइनल में आपस में भिड़ेगी. ऐसे में इन चार टीमों में से कोई एक ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी.

