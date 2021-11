Cristiano Ronaldo: ...जब हार के बाद भड़क गए थे रोनाल्डो, साथी खिलाड़ी पर जमकर बरसे थे

पिछले सीजन के UEFA Champions League में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो Juventus के लिए खेल रहे थे. Juventus ने पिछले सीजन में अंतिम - 16 राउंड में पुर्तगाली क्लब Porto के हाथों करीबी हार का सामना करना पड़ा था, इस हार की वजह से Juventus लीग से अप्रत्याशित रूप से काफी पहले बाहर हो गई. हार के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और ड्रेसिंग रूम में अपने एक साथी के खिलाफ भड़क गए.

दरअसल ये सारी बातें सामने आई हैं एक सीरीज ALL or Nothing: Juventus की एक Behind the scene फुटेज के माध्यम से सामने आई है. इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि रोनाल्डो अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाने के कारण काफी नाराज नजर आ रहे. हार के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर रोनाल्डो अपनी टीम के खिलाड़ियों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी लोगों ने Porto के खिलाफ बुरा खेल दिखाया है. इसमें वो खुद शामिल हैं.

La personalidad de un campeón: @Cristiano Ronaldo en estado puro 💥



Las imágenes corresponden al documental "Juventus All or Nothing" pic.twitter.com/ENkNMxl7A8 — Lucho Suárez (@SirLuchoSuarez) November 25, 2021

इस Behind the scene फुटेज में यह भी दिखाया गया है कि कोच Andrea Pirlo ने रोनाल्डो और बाकी खिलाड़ियों को शांत करते हुए नजर आ रहे हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं. लेकिन दूसरे हॉफ के खेल में भी Porto ने Juventus को आसानी से पछाड़ कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया.

All or Nothing: Juventus में Juventus के मैदान और मैदान के बाहर के कुछ खास लम्हें कैद कर एक सीरीज का रूप दिया गया है. इस सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि इटालियन स्टार फुटबॉल Leonardo Bonucci टीम को प्रोत्साहित करने का काम करते थे लेकिन Porto के खिलाफ हार की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गुस्सा पहली बार फुटबॉल फैंस के सामने आया.