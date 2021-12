BWF World Championships 2021: वर्ल्ड चैम्पियनशिप से बाहर हुईं सिंधु, नंबर-1 प्लेयर ने क्वार्टरफाइनल में हराया

BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 में भारत को बड़ा झटका लगा है. स्टार शटलर पीवी सिंधु क्वार्टरफाइनल मुकाबला हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, यानी इस बार वह अपना टाइटल नहीं बचा पाएंगी.



पीवी सिंधु को दुनिया की नंबर-1 बैडमिंटन प्लेयर ताइ ज़ू यिंग ने मात दी. 42 मिनट चले इस मुकाबले में पीवी सिंधु 17-21, 13-21 से हार गईं.

Despite brilliant efforts, @Pvsindhu1 won't progress further at #BWFWorldChampionships2021 but what a year it has been for 2️⃣ time Olympic medalist.



You did well champ, get some rest, see you in 2022 🙌#WorldChampionships2021#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/ARTS2q2QUA