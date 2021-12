Asian Champions Trophy: दिलप्रीत की हैट्रिक से भारत ने बांग्लादेश को 9-0 से धोया, PAK के खिलाफ अब अगला मैच

बांग्लादेश के ढाका में खेली जा रही एशियन चैम्पियन्स ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदरा वापसी की है. पहले मैच में साउथ कोरिया के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है. स्ट्राइकर दिलप्रीत सिंह की हैट्रिक से गत चैम्पियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से हराकर एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी (एसीटी) पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की.

दिलप्रीत (12वें, 22वें और 45वें) ने भारत के लिए तीन मैदानी गोल किए, जबकि जरमनप्रीत सिंह (33वें, 43वें) ने पेनल्टी कॉर्नर से दो गोल दागे. इस बीच में ललित उपाध्याय (28वें) ने उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह की पेनल्टी कॉर्नर से की गई फ्लिक को गोल में बदला. आकाशदीप सिंह (54वें) ने मैदानी गोल किया, जबकि मंदीप मोर ने 55वें मिनट में देश के लिए अपना पहला गोल दागा.

Simply Flawless! 🤩



India net 9 goals and sweep past the hosts with ease.



🇮🇳 9-0 🇧🇩 #IndiaKaGame #HeroACT2021 pic.twitter.com/KC7N8bo6TF