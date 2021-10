मणिपुर में खिलाड़ियों से मिले उपराष्ट्रपति नायडू, मैरीकॉम ने गिफ्ट किए बॉक्सिंग ग्लव्स

इंडियन बॉक्सिंग लीजेंड मैरीकॉम ने मणिपुर में मंगलवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की है. इस दौरान मैरीकॉम ने उपराष्ट्रपति को एक खास तोहफा दिया. वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.



उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मंगलवार ट्वीट किया, “ये मेरी सुरक्षा के लिए हैं”. मणिपुर के राजभवन में मंगलवार को बॉक्सिंग स्टार मैरीकॉम ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की.

“These are meant to protect me..."



Vice President, Shri Venkaiah Naidu remarked in a lighter vein after wearing the boxing gloves presented to him by Mary Kom during an interaction with sports persons & achievers at Raj Bhavan, Manipur this evening. pic.twitter.com/Rjw921j2MT