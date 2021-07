मैरीकॉम के रिजल्ट पर रिव्यू अपील करेगा भारत? क्या बोले मौजूदा और पूर्व खेल मंत्री

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) के प्री-क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में भारत की दिग्गज मुक्केबाज़ एमसी. मैरीकॉम (MC Mary kom) को हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार को हुए मैरीकॉम के इस मुकाबले के नतीजे पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

मैरीकॉम ने जजों के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत इस नतीजे को लेकर कोई अपील कर सकता है.

देश के पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले को लेकर कहा कि हमारे पास ओलंपिक के फैसले पर रिव्यू अपील दाखिल करने का रास्ता नहीं है. मैंने बॉक्सिंग फेडरेशन के सदस्यों से बात की है, लेकिन हम इसपर रिव्यू नहीं कर सकते हैं.

किरण रिजिजू ने कहा कि मैरीकॉम को यूं निराश नहीं होना चाहिए, वह हम सभी के लिए सुपरस्टार हैं. वह टेक्निकल प्वाइंट में हारी हैं, लेकिन वो घर आएंगी तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं.



वहीं, मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक के फैसलों पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, मैरीकॉम ने शानदार खेल दिखाया और वो हमारे लिए विजेता ही हैं. अनुराग ठाकुर ने इससे पहले बीते दिन भी ट्वीट कर मैरीकॉम की तारीफों के पुल बांधे थे.

Mary Kom, you are a LEGEND.



You’ve shown us what it takes to be the best in the world, not once, but throughout your inspirational career.



Your knockout punches are etched in the memory of every Indian 🇮🇳.@MangteC pic.twitter.com/YTk8fcqK99