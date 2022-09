Boxer Isiah Jones: रिंग में दुश्मनों को हराने वाला स्टार बॉक्सर इसियाह जोन्स घर में हारा, भाई ने कर दी हत्या

Boxer Isiah Jones: अमेरिका के स्टार बॉक्सर इसियाह जोन्स (Isiah Jones) ने रिंग में अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी धूल चटाई है. जोन्स के सामने आने से बड़े-बड़े बॉक्सर भी कांपते थे. मगर क्या पता था कि रिंग में दुश्मनों को हराने वाला 28 साल का बॉक्सर अपने ही घर में मात खा जाएगा.

इसियाह जोन्स को उसके भाई ने ही मौत के घाट उतार दिया. इस स्टार बॉक्सर की हत्या पारिवारिक विवाद के चलते हुई. जोन्स को उनके ही भाई ने गोली मार दी. यह घटना सोमवार शाम की है, जब अपने ही शहर मिशिगन के डेट्रॉइट में बहस के बाद भाई ने ही जोन्स को गोली मारी थी.

पुलिस को खबर मिली थी कि पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही 28 साल के भाई को गोली मार दी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, तब पता चला कि यह टॉप स्टार बॉक्सर इसियाह जोन्स है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जोन्स के निधन के बाद बॉक्सिंग वर्ल्ड गमगीन है. सोशल मीडिया पर दिग्गजों और फैन्स ने दुख जताया है.

Isaiah Jones (9-7-0) is a Pro Boxer out of Detroit, Michigan, a fellow member of Soul City Boxing and Wrestling Gym, our last fight was against Roy jones jr Promotion Team! Isaiah, Lost his life yesterday in a tragic event! Please keep his family in your prayers @trboxing pic.twitter.com/ekZQRxcUir