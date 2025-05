सचिन यादव से हारते-हारते बचे पाकिस्तानी अरशद नदीम! एशियन एथलेटिक्स में कुछ मीटर से छूटा भारत का 'गोल्ड'

Asian Athletics Championships 2025: एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है. वहीं भारत के सचिन यादव ने सिल्वर मेडल जीता. नीरज चोपड़ा इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले रहे थे. एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 की पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

वहीं भारत के सचिन यादव ने जबरदस्त चुनौती पेश करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. सच‍िन यादव अगर अपना थ्रो और बेहतर कर लेते तो वह अरशद से गोल्ड मेडल छीन सकते थे. जापान के युता साकियामा ने 83.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता.

