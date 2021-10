World wresting C'ship: फाइनल में हारीं अंशु, सिल्वर से करना पड़ा संतोष, सरिता को ब्रॉन्ज

भारत को कुश्ती में अपनी पहली महिला विश्व चैम्पियन के लिए इंतजार करना पड़ेगा. गुरुवार को युवा अंशु मलिक को 57 किग्रा फाइनल में 2016 की ओलंपिक चैम्पियन हेलेन लूसी मारोलिस के खिलाफ शिकस्त के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि सरिता मोर 59 किग्रा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं.

सुशील कुमार (2010) भारत के एकमात्र विश्व चैम्पियन हैं. विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनीं 19 साल की अंशु ने आक्रामक और सकारात्मक शुरुआत की लेकिन अंतत: विरोधी पहलवा ने उन्हें चित कर दिया.

अंशु पहले पीरियड के बाद 1-0 से आगे थीं, लेकिन दूसरे पीरियड में हेलेन पूरी तरह हावी रही. हेलेन ने अंशु का हाथ पकड़ा और फिर टेकडाउन मूव के साथ 2-1 की बढ़त बनाई. उन्होंने अंशु के दाएं हाथ को नहीं छोड़ा और दो और अंक के साथ 4-1 से आगे हो गईं.

गत एशियाई चैम्पियन अंशु काफी दर्द में दिख रही थीं, लेकिन अमेरिकी पहलवान ने अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दी और भारतीय पहलवान को चित करके जीत दर्ज की. अंशु को मुकाबले के तुरंत बाद चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी और उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे.

अंशु हालांकि विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जबकि पदक जीतने वाली पांचवीं महिला पहलवान बनीं.

ANSHU creates history by becoming 1st 🇮🇳 woman wrestler to win a SILVER 🥈 at prestigious World C'ships @OLyAnshu goes down against Tokyo 2020 Bronze medalist Helen Marlouis of USA 🇺🇸 at #WrestleOslo in 57 kg event



Anshu displayed a commendable spirit, many congratulations! pic.twitter.com/VA2AsVLoii