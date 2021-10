कौन हैं 14 साल की शूटर नाम्या कपूर? Junior World C'ship में मनु भाकर को पछाड़ जीता गोल्ड

दिल्ली की उदीयमान निशानेबाज नाम्या कपूर ने महज 14 साल की उम्र में जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतकर सबको चौंकाया है. नाम्या ने अपने मामा और तीन बार के ओलंपियन संजीव राजपूत की राह पर चलना शुरू कर दिया है.

सोमवार को नाम्या ने लीमा में जारी चैम्पियनशिप में हमवतन स्टार निशानेबाज मनु भाकर को पीछे छोड़कर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. इससे वह 14 साल की उम्र में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज बन गईं.

नाम्या फाइनल में 36 अंक बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। वह फ्रांस की कैमिली जेद्राजेवस्की (33) और 19 साल की ओलंपियन भाकर (31) से आगे रहीं.

#Shooting Update

Women's 25m Pistol event -🥇🥉#NaamyaKapoor wins GOLD medal 🥇(score-36)@realmanubhaker wins BRONZE medal 🥉 (score-31)



At 1️⃣4️⃣ Naamya becomes the youngest 🇮🇳 to win a medal at ISSF Jr. World Championships 2021, Lima



Way to go Girls, more power to you!!👏👏 pic.twitter.com/tbsTJBHuwv