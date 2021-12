Sofiane Loukar Death: मैच के दौरान फुटबॉलर को आया हार्ट अटैक, ग्राउंड पर ही गई मौत, Video

खेल जगत से एक बुरी खबर सामने आ रही है. फुटबॉल के मैदान में मैच के दौरान ही एक खिलाड़ी की हार्ट-अटैक के कारण मौत हो गई. यह घटना अल्जीरिया में हुई है. जिस प्लेयर की मौत हुई है, उसका नाम Sofiane Loukar है. घरेलू सेकंड डिवीजन के मैच के दौरान वे अपने ही गोलकीपर से टकरा गए थे. इसके बाद उन्हें अटैक आया और मौत हो गई.

यहां अल्जीरिया लीग-2 टूर्नामेंट खेला जा रहा है. इसी के तहत Mouloudia Saida और ASM Oran क्लब के बीच मैच खेला जा रहा था. Sofiane Loukar की उम्र महज 28 साल ही थी. वे Mouloudia Saida की ओर से खेल रहे थे.

ट्रिटमेंट के बाद दोबारा खेलने उतरे थे Loukar

दरअसल, ग्रुप-बी के इस मैच में पहले हाफ का खेल चल रहा था. इसी दौरान Sofiane Loukar अपने ही गोलकीपर से टकरा गए. इसके तुरंत बाद तो कुछ नहीं हुआ. Loukar को मैदान पर ही ट्रिटमेंट दिया गया और वे फिर से खेलने के लिए तैयार हो गए.

मैदान पर आने के 10 मिनट बाद हार्ट-अटैक आया

मैदान में आने के 10 मिनट बाद ही अचानक Sofiane Loukar गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. उन्हें हार्ट-अटैक आया था. उनकी मौत के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी पूरी तरह टूट चुके थे. इसके बाद मैच को रद्द ही कर दिया गया.

4th soccer player this wk...

Algerian player & captain of MC Saida, Sofiane Loukar, collapsed during a game on Sat from an apparent hrt attack

💔 video of his teammates & opposing team in the aftermath, its clear that he was loved by many



What is happening?!! This is not normal! pic.twitter.com/IT1O38l1wP