Virat Kohli on 83 Movie: फिल्म '83' देखकर मंत्रमुग्ध हुए विराट कोहली, जानिए तारीफ में क्या कहा

1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया पर बनी बायोपिक फिल्म '83' की कमाई के मामले में शुरुआत तो औसत ही रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह फिल्म पसंद आ रही है. भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी इसकी जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने फिल्म के कलाकार रणवीर सिंह समेत बाकियों की भी तारीफ की है.

फिल्म में ऐतिहासिक पल को शानदार तरीके से दिखाया

कोहली ने कहा कि भारतीय क्रिकेट इतिहास के इस आइकोनिक मोमेंट को इतने बेहतर तरीके से दोबारा नहीं जी सकता था. जिस ऐतिहासिक और 1983 वर्ल्ड कप के इमोशनल मोमेंट पर यह फिल्म बनी है, उसे बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है. सभी ने शानदार काम किया है.

कोहली ने दूसरे ट्विट में कहा कि फिल्म में रणवीर सिंह का एक अलग ही लेवल देखने को मिला है. सभी ने शानदार काम किया है. विराट कोहली ने इस पोस्ट में 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान को भी मेंशन किया.

@RanveerOfficial was a different level altogether. Great job everyone! @therealkapildev @kabirkhankk 👏