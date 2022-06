Air Sports Policy 2022: अब उठाइए एयर स्पोर्ट्स का लुत्फ, देश में पहली बार लॉन्च हुई पॉलिसी, ये गेम शामिल

भारत में खेल के दीवानों के लिए एक खुशखबरी है. अब देश में एयर स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दी जाएगी. पैरा ग्लाइडिंग, एयर रेसिंग, हैंग ग्लाइडिंग समेत अन्य कई एयर स्पोर्ट्स भारत में काफी पॉपुलर हैं. अब भारत सरकार देश में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है.



केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को इस पॉलिसी को लॉन्च किया. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत एक नया इतिहास रच रहा है, हम नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लेकर आए हैं. ये एक ऐसा सेक्टर है, जहां से काफी कुछ हासिल किया जा सकता है.



ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि देश में 35 साल से कम उम्र वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो एयर स्पोर्ट्स के लिए उत्साहित रहते हैं. यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ये कल्चर काफी पॉपुलर है, लेकिन जब वहां विंटर रहता है तब दूसरे देशों में भी इसका स्पेस होना चाहिए.



एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या-क्या?

• एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया. यह चार लेयर में काम करेगा. किसी भी एक एसोसिएशन में एक से अधिक एयर स्पोर्ट्स का काम हो सकता है.

• हर एसोसिएशन के लिए सचिव, अध्यक्ष का चयन किया जाएगा. उसके लिए वोटिंग की सुविधा की जाएगी. यहां पर प्राइवेट सेक्टर से भी तीन सदस्यों को शामिल किया जाएगा.

• इस नीति में अभी 6 एयर स्पोर्ट्स को जगह दी गई है, देश में कुल 11 एयर स्पोर्ट्स शामिल होंगे.

• अभी एयर स्पोर्ट्स से देश में 80-100 करोड़ का रेवेन्यू जेनरेट होता है, सरकार की कोशिश इसे 10 गुना तक बढ़ाने की है.



ये सभी एयर स्पोर्ट्स शामिल

1. Aerobatics

2. Aeromodelling and model rocketry

3. Amateur-built and experimental aircraft

4. Ballooning

5. Drones

6. Gliding and powered gliding

7. Hang gliding and powered hang gliding

8. Parachuting (including skydiving, BASE1 jumping and wingsuits etc.)

9. Paragliding and paramotoring (including powered parachute trikes etc.)

10. Powered aircraft (including ultralight, microlight and light sports aircraft etc.)

11. Rotorcraft