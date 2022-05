Virat Kohli Wicket: OUT होने पर विराट कोहली ने भगवान से क्या कहा? टूट गया फैन्स का दिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की खराब फॉर्म जारी है. पंजाब किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को हुए मैच में विराट कोहली शुरुआत में बेहतर टच में दिख रहे थे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया और विराट कोहली आउट हो गए. ये हाल पूरे आईपीएल का रहा है, जहां विराट कोहली कुछ गेंद के लिए बेहतर दिखते हैं और बाद में आउट हो जाते हैं.



इस बार जब विराट कोहली आउट हुए, तो हंसे नहीं बल्कि गुस्से में थे. विराट कोहली गुस्से में आसमान की ओर देखते हुए चिल्ला रहे थे, मानो भगवान से सवाल कर रहे हों कि आखिर मेरी क्या गलती है? विराट कोहली के इस विजुअल को टीवी पर दिखाया गया और बाद में ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए.

Why God why you're so unfair to him ?#ViratKohli pic.twitter.com/DNb0EgZDJJ — Anjali Sharma (@Anjali_vk_18) May 13, 2022



विराट कोहली को इस तरह हताश-निराश देखकर फैन्स हैरान हैं. वहीं, इस विजुअल पर अलग-अलग बातें भी लिख रहे हैं. विराट कोहली ने आखिर भगवान से क्या कहा, यह मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बन गया.

Why God 💔

Always With Virat Kohli#ViratKohli𓃵

pic.twitter.com/dorCqNf3xJ — Shubham Jaiswal (@Shubh_jswl) May 13, 2022

कुछ ट्विटर यूजर्स ने लिखा कि भगवान विराट कोहली से इतना खफा क्यों है? जबकि कुछ यूजर्स ने लिखा कि विराट कोहली इस वक्त दुनिया के सबसे अनलकी प्लेयर हैं, भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. यहां यूजर्स ने अपनी क्रिएटविटी भी दिखाई और मीम्स बनाए. एक मीम में अमिताभ बच्चन की तस्वीर दिखाई गई, जिसमें लिखा था कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता.

God knows how to turn things around. He can turn your sorrow into joy.#ViratKohli𓃵 @imVkohli pic.twitter.com/d8LKYQQgqn — Over Thinker Lawyer 🇵🇰 (RCB♥️) (@Muja_kyu_Nikala) May 13, 2022

हालांकि, विराट कोहली की वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो वह कहते दिखाई पड़ रहे हैं, ‘What Else do you want me to do… me’. (आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं).

*Virat Kohli gets out early*



God : pic.twitter.com/VmytKV94DC — PrinCe (@Prince8bx) May 13, 2022

विराट कोहली की किस्मत इस आईपीएल में उनके साथ नहीं है. विराट इस सीजन में तीन बार गोल्डन डक पर आउट हो चुके हैं, उनके नाम सिर्फ एक ही फिफ्टी है. बाकी पारियों में विराट को शुरुआत मिलती है लेकिन वह उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते हैं.