Suryakumar Yadav IPL 2022: मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, स्टार प्लेयर सूर्यकुमार यादव चोट के चलते IPL से बाहर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई इंडियंस (MI) को बड़ा झटका लगा है. मुंबई इंडियंस के स्टार प्लेयर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. आईपीएल की ओर से सोमवार शाम को ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है.



आईपीएल की ओर से बयान जारी किया गया है, ‘मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव आईपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं. सूर्यकुमार यादव के बाएं बांह में चोट लगी है, जिसकी वजह से वह बाहर हुए हैं. सूर्यकुमार यादव को 6 मई को हुए गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मुकाबले में चोट लगी थी.’



आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस के अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. इस सीजन में उन्होंने 8 सीजन में 303 रन बनाए थे, इस दौरान उनका औसत 43.29 का है. जिसमें तीन हाफ-सेंचुरी भी शामिल हैं. अभी तक मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं.

