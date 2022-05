Yashasvi Jaiswal IPL 2022: ‘आज रूम में तेरा नया बैट आ जाएगा’, जब यशस्वी से खुश संजू सैमसन ने किया गिफ्ट का ऐलान

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल की हर कोई तारीफ कर रहा है. शुरुआत के कुछ मैच में फ्लॉप होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने टीम में वापसी की और पंजाब के खिलाफ बेहतरीन फिफ्टी जड़ी.

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई, जीत से खुश कप्तान संजू सैमसन ने जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल के लिए नए गिफ्ट का भी ऐलान कर दिया.

राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें संजू सैमसन अपने साथी यशस्वी जायसवाल से बात कर रहे हैं. संजू ने कहा कि चिंता मत करो, आज तेरे रूम में नया बैट आ जाएगा. तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से एक नया बैट गिफ्ट.

Jaiswal’s got a gift from his 𝘊𝘩𝘦𝘵𝘵𝘢 🎁💗#RoyalsFamily | @IamSanjuSamson | @yashasvi_j pic.twitter.com/uevxpEVD7w