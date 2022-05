Sara Tendulkar IPL 2022: मैदान में छा गईं सारा तेंदुलकर, रोहित के शॉट पर झूम उठीं, वायरल हुई तस्वीरें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मुंबई इंडियंस (MI) का मैच हुआ. मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में रंग में दिखाई दिए और उन्होंने 48 रनों की पारी खेली. रोहित शर्मा जिस वक्त शॉट खेल रहे थे, उस दौरान मैदान में सारा तेंदुलकर के रिएक्शन भी दिखाए गए जो वायरल हो गए.



पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी मुंबई के वानखेड़े मैदान में हुए मैच को देखने पहुंची थीं. सारा तेंदुलकर बालकनी में खड़ी थीं और अपनी टीम को चीयर कर रही थीं. जब रोहित शर्मा ने सिक्स उड़ाए उस दौरान सारा तेंदुलकर झूम उठीं और जमकर चीयर किया.



सारा तेंदुलकर के रिएक्शन टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए, ऐसे में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुईं. सारा तेंदुलकर की फोटोज़ कई ट्विटर यूज़र्स ने शेयर कीं. सारा तेंदुलकर इससे पहले भी मुंबई इंडियंस के कई मैच देखने मैदान में पहुंची हैं.

"Sara Tendulkar", only reason to support Mumbai Indians in few much needed games. 💙 pic.twitter.com/DK049SPL75