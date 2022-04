RCB Lowest Score In IPL: '23 अप्रैल' ने फिर RCB को डराया, किया इतिहास का दूसरा सबसे शर्मनाक प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में शनिवार (23 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबला हुआ. मुकाबले में आरसीबी की टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और पूरी टीम महज 68 रनों पर सिमट गई. आईपीएल के इतिहास का यह छठा और आरसीबी का यह दूसरा न्यूनतम स्कोर है.

आरसीबी की ओर से सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल (15 रन) और सुयश प्रभुदेसाई (12 रन) ही दोहरे अंकों में पहुंच सके. खास बात यह रही कि पूर्व कप्तान विराट कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए. सनराइजर्स की ओर से टी. नटराजन और मार्को जानसेन ने तीन-तीन विकेट चटकाए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खराब प्रदर्शन से 23 अप्रैल की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं. गौरतलब है कि 23 अप्रैल का आरसीबी से खास नाता रहा है. इसी दिन आरसीबी ने आईपीएल इतिहास का सबसे न्यूनतम एवं सबसे उच्चतम स्कोर बनाया था. साथ ही आरसीबी के ही एक बल्लेबाज ने इसी दिन रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी.

2013 में आरसीबी ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर

23 अप्रैल के साथ आरसीबी का खास नाता रहा है. साल 2013 में इसी दिन क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के गेंदाबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 66 गेंदों पर नाबाद 175 रनों की पारी खेल दी थी. इस दौरान गेल ने 30 गेंदों पर शतक जड़ दिया था, जो आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक था.

अपनी पारी में गेल ने 17 छक्के और 13 चौके जड़े थे. आईपीएल में अबतक किसी भी बल्लेबाज की ओर से एक पारी में बनाया गया यह सर्वाधिक स्कोर है. गेल के इस पारी की बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर्स में पांच विकेट पर 263 रन बनाए थे. आईपीएल के इतिहास में किसी टीम का यह सबसे बड़ा स्कोर है.

23 अप्रैल, 2013: 263-5 (आईपीएल का सर्वाधिक स्कोर)

23 अप्रैल, 2017: 49 ऑलआउट (आईपीएल का सबसे लो स्कोर)

23 अप्रैल, 2022: 68 ऑलआउट

फिर बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

साल 2017 के सीजन में 23 अप्रैल का दिन आरसीबी के लिए कभी ना भूलने वाला दिन साबित हुआ. दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी की टीम 49 रनों पर सिमट गई थी. यह आईपीएल के इतिहास का सबसे न्यूनतम स्कोर है. 132 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए कोई भी खिलाड़ी दोहरे अंक में नहीं पहंच नहीं पाया था. तत्कालीन कप्तान विराट कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे.

IPL में न्यूनतम स्कोर-

49 रन आरसीबी vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 2017

58 रन राजस्थान रॉयल्स vs आरसीबी, 2009

66 रन दिल्ली डेयरडेविल्स vs मुंबई इंडियंस, 2017

67 रन दिल्ली डेयरडेविल्स vs किंग्स इलेवन पंजाब, 2017

67 रन कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस, 2008

68 रन आरसीबी बनाम vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2022