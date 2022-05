Ravindra Jadeja IPL 2022: रवींद्र जडेजा विवाद के बीच IPL से बाहर, चेन्नई सुपर किंग्स ने जारी किया बयान

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) आईपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार शाम को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है. रवींद्र जडेजा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हुए मैच में चोट लगी थी, जिसके बाद उनके खेलने पर संशय बरकरार था.

चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार शाम को जारी अपने बयान में कहा है, 'रवींद्र जडेजा पसली में लगी चोट के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उपलब्ध नहीं थे. वह अभी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं, इसी आधार पर आईपीएल 2022 के बाकी सीजन से वह बाहर हो गए हैं.'

📢 Official Announcement:



Jadeja will be missing the rest of the IPL due to injury. Wishing our Jaadugar a speedy recovery! @imjadeja