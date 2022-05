Ravichandran Ashwin IPL 2022: ‘कोई दूसरा धोनी नहीं होगा..’, अश्विन क्यों बोले ये मेरा बेस्ट IPL, देखें इमोशनल इंटरव्यू

राजस्थान रॉयल्स के रविचंद्रन अश्विन ऐसे क्रिकेटर हैं, जो खेल की बेहतरीन समझ रखते हैं और कई बार अलग-अलग तरह के प्रयोग करते नज़र आते हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफायर में गुजरात से भिड़ेगी उससे पहले टीम ने रविचंद्रन अश्विन का इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें वह इस आईपीएल के अनुभव पर बात कर रहे हैं.



इस सीजन में बल्ले और बॉल से कमाल करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने इस हनीमून को काफी एन्जॉय किया और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी यह रिश्ता जारी ही रहेगा. अश्विन ने कहा कि ये मेरा अभी तक के आईपीएल में सबसे बेहतरीन अनुभव रहा है.

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि एक क्रिकेटर के तौर पर यह मेरे लिए बेहतरीन आईपीएल रहा, इसका मेरे परफॉर्मेंस या टीम के प्लेऑफ में पहुंचने से वास्ता नहीं है. बल्कि यह वो पल है जहां मुझे अलग-अलग प्रयोग करने का मौका मिला है, मेरे लिए यही सबसे बेस्ट है. जब मैं गेम में ये चीज़ें नहीं कर पाउंगा, तब शायद मैं गेम ही छोड़ दूंगा.

अपनी बल्लेबाजी पर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि निचले क्रम में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, मैंने लंबे वक्त तक महेंद्र सिंह धोनी को देखा है और हर बार मेरे मुंह से Wow ही निकलता है. वह बार-बार वही चीज़ सही करते हैं, गेम को धीमा करके आखिर तक ले जाते हैं और सफल होते हैं. कई खिलाड़ी उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं.

In conversation with a cricketer-scientist-legend. 💗



