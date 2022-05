R Ashwin, GT vs RR IPL 2022: स्पिनर अश्विन ने फेंकी 131.6 kph की रफ्तार से बॉल, फैन्स बोले- शोएब अख्तर का रिकॉर्ड यही तोड़ेंगे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में तेज गेंदबाज उमरान मलिक का कहर सभी ने देखा है. उन्होंने सीजन की सबसे तेज 157 KMPH की रफ्तार से बॉल डाली थी, जो IPL इतिहास की दूसरी सबसे तेज बॉल थी. जबकि स्पिनर्स में युजवेंद्र चहल, राशिद खान और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसाया है.

इसी बीच अश्विन ने अपने एक और टैलेंट से बल्लेबाज को चौंकाया है. उन्होंने क्वालिफायर-1 मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 131.6 kph की रफ्तार से बॉल फेंकी. जबकि अश्विन स्पिनर हैं और फिरकी गेंदबाज से इतनी स्पीड उम्मीद नहीं की जाती है. अश्विन की यह रफ्तार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

फैन्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

फैन्स अपने मजेदार रिएक्शन दिए. एक यूजर ने कहा- कहीं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड अश्विन ही ना तोड़ दें. बता दें कि पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज अख्तर के नाम सबसे तेज 161.3 kph की रफ्तार से बॉल डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- अब अश्विन 150 kph की रफ्तार से भी करेंगे.

अश्विन ने क्वालिफायर-1 मुकाबले में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 4 ओवर गेंदबाजी की और 40 रन दिए. हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी. अश्विन ने इस सीजन में अब तक 15 मैच खेले, जिसमें 15 विकेट झटके हैं. अश्विन ने यह तेज बॉल गुजरात की पारी के 8वें ओवर में डाली. तब स्ट्राइक पर शुभमन गिल थे, जो बॉल की रफ्तार देखकर चौंक गए थे.

