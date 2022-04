RR vs GT IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेटर 'रिक्शा' पर लदकर हल्ला बोलने चले, गुजरात टाइटन्स ने कहा- आवा दे, पर हेलमेट लगाकर आना

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का 24वां मैच गुरुवार को गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा. मुकाबला शाम 7.30 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसको लेकर दोनों टीम के बीच सोशल मीडिया पर वॉर पहले ही शुरू हो गया है.

सबसे पहले राजस्थान फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर अपनी टीम की एक फोटो शेयर की. इस फोटो में कप्तान संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल समेत 7 अहम खिलाड़ी एक ओपन रिक्शे में बैठे दिखाई दे रहे हैं. राजस्थान टीम ने इस ट्विटर पोस्ट में लिखा- सांझे आविये छे हल्ला बोल वा.

गुजरात टीम ने दिया करारा जवाब

राजस्थान फ्रेंचाइजी की इस पोस्ट पर गुजरात टीम ने भी शानदार जवाब दिया. गुजरात टीम ने हैशटैग के साथ लिखा- आवा दे. साथ ही उन्होंने इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- पड़ोसी की टिप: हेलमेट पहनकर आना. सुरक्षा के लिए और ट्रेफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए भी.

#AavaDe



Padosi Tip: Helmet pehen ke aana. For safety, and to avoid getting a 𝘤𝘩𝘢𝘭𝘭𝘢𝘯 👮‍♂️